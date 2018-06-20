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Порошенко подписал закон о трансплантации

Порошенко подписал закон о трансплантации

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Петр Порошенко подписал законопроект №2386а-1, позволяет трансплантации органов при условии, что донор предоставил для этого письменное разрешение. Об этом сообщает  УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Принятым законопроектом определяется порядок предоставления согласия на изъятие органов у умерших.

Предполагается, что каждое совершеннолетнее дееспособное лицо имеет право в любое время:

подать письменное заявление об отзыве своего письменного согласия или несогласия на посмертное донорство;
предоставить новое письменное согласие или несогласие на посмертное донорство.

В то же время запрещается изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у умершего в случае наличия в Единой государственной информационной системе трансплантации сведений о предоставленной таким лицом прижизненном письменном несогласии на посмертное донорство.

Законопроектом также устанавливаются ограничения для прижизненного донорства. Предполагается, что изъятие анатомических материалов у живого донора возможно в случае семейного донорства или перекрестного донорства.

Изъятие анатомических материалов, способных к регенерации (самовосстановлению), в том числе гемопоэтических стволовых клеток, может осуществляться также у живого донора, не являющегося близким родственником или членом семьи реципиента.

Запрещается изъятие анатомических материалов у живых лиц, которые:

- содержатся в местах отбывания наказаний и предварительного заключения;
- являются иностранцами и лицами без гражданства, незаконно находящимися в Украине;
- страдают тяжелыми психическими расстройствами;
- имеют заболевания, которые могут передаться реципиенту или повредить его здоровью, кроме случаев наличия информированного согласия реципиента;
- предоставили ранее орган или часть органа для трансплантации;
- являются беременными.

Также предполагается, что изъятие у живого донора гемопоэтических стволовых клеток проводится бесплатно (по желанию донора) или на условиях денежной компенсации живому донору гемопоэтических стволовых клеток расходов, связанных с осуществлением донорства. Порядок и размеры государственной компенсации расходов, связанных с осуществлением донорства гемопоэтических стволовых клеток, устанавливаются Кабинетом министров Украины.

17 мая Верховная Рада разрешила проводить трансплантацию органов умерших при условии, что последние не отказывают в этом.

Украинские Национальные Новости

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