Порошенко підписав закон про трансплантацію

Ухваленим законопроектом визначається порядок надання згоди на вилучення органів у померлих осіб.

Передбачається, що кожна повнолітня дієздатна особа має право у будь-який час:

подати письмову заяву про відкликання своєї письмової згоди або незгоди на посмертне донорство;

надати нову письмову згоду або незгоду на посмертне донорство.

У той же час забороняється вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів у померлої особи у разі наявності в Єдиній державній інформаційній системі трансплантації відомостей про надану такою особою прижиттєво письмову незгоду на посмертне донорство.

Законопроектом також встановлюються обмеження для прижиттєвого донорства. Передбачається, що вилучення анатомічних матеріалів у живого донора можливе у разі родинного донорства або перехресного донорства.

Вилучення анатомічних матеріалів, здатних до регенерації (самовідтворення), у тому числі гемопоетичних стовбурових клітин, може здійснюватися також у живого донора, який не є близьким родичем або членом сім’ї реципієнта.

Забороняється вилучення анатомічних матеріалів у живих осіб, які:

- утримуються у місцях відбування покарань та попереднього ув’язнення;

- є іноземцями та особами без громадянства, які незаконно перебувають в Україні;

- страждають на тяжкі психічні розлади;

- мають захворювання, що можуть передатися реципієнту або зашкодити його здоров’ю, крім випадків наявності поінформованої згоди реципієнта;

- надали раніше орган або частину органа для трансплантації;

- є вагітними.

Також передбачається, що вилучення у живого донора гемопоетичних стовбурових клітин проводиться безоплатно (за бажанням донора) або на умовах грошової компенсації живому донору гемопоетичних стовбурових клітин витрат, пов’язаних зі здійсненням донорства. Порядок та розміри державної компенсації витрат, пов’язаних зі здійсненням донорства гемопоетичних стовбурових клітин, встановлюються Кабінетом міністрів України.



17 травня Верховна Рада дозволила проводити трансплантацію органів померлих за умови, якщо останні не відмовляють у цьому.