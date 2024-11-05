Порошенко пиарится на ВСУ за счет неуплаченных налогов - военный

Лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко пиарится на ВСУ за счет денег, полученных с ценных бумаг, купленных за неуплаченные в Украине налоги. Об этом пишет политический эксперт и украинский военный Кирилл Сазонов, передает УНН.

"Иностранные и украинские компании, принадлежащие Порошенко и его семье, формируют пулы активов за счет неуплаченных в Украине налогов, а легализуются эти активы путем приобретения государственных и иностранных ценных бумаг, на которые начисляются соответствующие проценты", - пишет Сазонов.

По словам эксперта, в основном Порошенко покупает облигации внутреннего займа. Фактически, это деньги, которые граждане занимают государству, чтобы оно могло поддерживать экономику и финансировать армию. Эти заимствования государство возвращает с процентами. Именно эти средства, по мнению Сазонова, и идут на "благотворительность" Порошенко.

"Эти проценты Порошенко направляет на свои "благотворительные", а точнее пиар-проекты. То есть, с большой долей вероятности все эти (или их значительная доля) дроны, лафеты, РЭБы и т.д. Порошенко мог купить за начисленные государством проценты на ОВГЗ, которые приобрел за счет неуплаченных им в это же государство налогов", - отмечает Сазонов.

Сазонов отмечает, что речь может идти о примерно 2,5 млрд грн. То есть, более половины "благотворительных расходов", о которых Фонд Порошенко отчитывался год назад. Также, облигации Порошенко покупает через собственный Международный инвестиционный банк, который зарабатывает на благотворительности своего владельца миллионы гривен в виде комиссии.

Как сообщалось ранее, только за первый месяц осени 2024 года Порошенко обогатился на миллиард гривен. Это в 125 раз больше, чем олигарх заработал за год до вторжения россии. Также, за второй год войны (2023) состояние Порошенко выросло на 224 миллиона долларов. Таким образом он вошел в тройку самых богатых украинцев с состоянием около 1 миллиарда долларов, немного уступив Ахметову и Пинчуку. Основные источники дохода Порошенко – проценты и дивиденды от ценных бумаг, которые были куплены в основном за выведенные из Украины средства и доходы от "слепого траста".