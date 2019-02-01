Порошенко назвал себя самым счастливым мужем на земле
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в словах поздравления первой леди - Марины Порошенко - с днем рождения назвал себя самым счастливым мужем на земле. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Рядом с тобой, любимая, чувствую себя самым счастливым мужем на земле. Бесконечно благодарен Господу за то, что встретил такую чрезвычайную женщину - светлую, отзывчивого, мудрую и волшебную! С Днем рождения, моя единственная!" - написал Порошенко.
Он также обнародовал фото со своей семьей, на которой обнимается с женой.
Добавим, Марина Порошенко родилась 1 февраля. Она - украинский врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. С 2018 года - председатель Украинского культурного Фонда.