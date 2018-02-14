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Марина Порошенко розповіла про День закоханих у президентській сім'ї

Марина Порошенко розповіла про День закоханих у президентській сім'ї

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 14 лютого. УНН. Дружина президента України Петра Порошенка Марина розповіла кореспонденту УНН про святкування Дня святого Валентина та ставлення до новомодного в Україні торжества. 

На питання кореспондента УНН, чи привітала перша леді України свого чоловіка зі святом всіх закоханих, Марина Порошенко відповіла, що сподівається встигнути зробити це ще сьогодні. 

"Буду намагатися сьогодні ще встигнути привітати," - сказала дружина президента.

Адже президент наразі в Києві, а перша леді на Закарпатті.

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Крім того, вона розповіла, що свято всіх закоханих у сім'ї Порошенко не на першому місці.

"Не на першому місці, тому що на першому місці дні народження, а також великі християнські свята, такі як Великдень, Різдво," - зазначила Марина Порошенко.

Також вона додала, що День святого Валентина не традиційне українське торжество, а більш сучасне молодіжне.

"Свято є свято, то ж потрібно радіти та ставитися до життя з позитивом", - сказала вона.

Нагадаємо, в минулому році Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною відсвяткували 33 річницю подружнього життя.

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