Марина Порошенко рассказала о Дне влюбленных в президентской семьи
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 14 февраля. УНН. Супруга президента Украины Петра Порошенко Марина рассказала корреспонденту УНН о праздновании Дня святого Валентина и отношение к новомодному в Украине торжеству.
На вопрос корреспондента УНН, поздравила ли первая леди Украины своего мужа с праздником всех влюбленных, Марина Порошенко ответила, что надеется успеть сделать это сегодня.
"Буду стараться сегодня еще успеть поздравить", - сказала супруга президента.
Ведь президент сейчас в Киеве, а первая леди на Закарпатье.
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Кроме того, она рассказала, что праздник всех влюбленных в семье Порошенко не на первом месте.
«Не на первом месте, так как на первом месте дни рождения, а также большие христианские праздники, такие как Пасха, Рождество", - отметила Марина Порошенко.
Также она добавила, что День святого Валентина не традиционно украинское торжество, а более современное молодежное.
"Праздник есть праздник, поэтому нужно радоваться и относиться к жизни с позитивом", - сказала она.
Напомним, в прошлом году Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной отпраздновали 33 годовщину супружеской жизни.