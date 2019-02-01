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Порошенко назвав себе найщасливішим чоловіком на землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко у словах вітання першої леді - Марини Порошенко - з днем народження назвав себе найщасливішим чоловіком на землі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

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"Поряд з тобою, кохана, відчуваю себе найщасливішим чоловіком на землі. Безмежно вдячний Господу за те, що зустрів таку надзвичайну жінку – світлу, чуйну, мудру та чарівну! З Днем народження, моя єдина!" - написав Порошенко.

Він також оприлюднив фото зі своєю родиною, на якій обіймається з дружиною.

Додамо, Марина Порошенко народилася 1 лютого. Вона - український лікар-кардіолог, кандидат медичних наук. З 2018 року - голова Українського культурного Фонду.

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