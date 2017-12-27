Порошенко назвал чудом освобождение из плена 74 украинцев

“Сегодня мы с вами совершили чудо. 74 украинцев вернулись домой нашими с вами усилиями. Они сейчас с нами! Наша команда выполнила слово, которое вам дали, что привезем ваших сыновей и дочерей, ваших мужей, жен, ваших родителей, которые мы привезем освобожденными. Сегодня, наконец, это свершилось. Вы ждали этого кто-то больше трех лет. Я вас, дорогие мои, поздравляю с этим праздником. Спасибо, что мы вместе!”, — заявил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, освобождены украинские пленные прилетели в аэропорт “Борисполь”.