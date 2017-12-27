Порошенко назвав дивом звільнення з полону 74 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко назвав дивом звільнення з полону 74 українців та привітав з цим їхні родини. Про це він заявив після того як, разом зі звільненими з полону українцями, приземлився в міжнародному аеропорту “Бориспіль”, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ми з вами здійснили чудо. 74 українця повернулись додому нашими з вами зусиллями. Вони зараз з нами! Наша команда виконала слово, яке вам дали, що привеземо ваших синів і доньок, ваших чоловіків, дружин, ваших батьків, що ми їх привеземо звільненими. Сьогодні, нарешті, це здійснилось. Ви чекали на це хтось більше трьох років. Я вас, дорогі мої, вітаю з цим святом. Спасибі, що ми разом!”, — заявив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, звільнені українські полонені прилетіли в аеропорт “Бориспіль”.