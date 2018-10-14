Порошенко назвал автокефалию для УПЦ вопросом мировой геополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Вопрос предоставления автокефалии Единой Украинской православной церкви является вопросом украинской независимости и вопросом мировой геополитики. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время молитвы благодарности за автокефалию на Софийской площади в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Дорогие украинцы, вопрос Томосу и автокефалии выходит далеко за пределы церковной жизни. Это вопрос нашей украинской независимости. Этот вопрос нашей украинской национальной безопасности. Этот вопрос нашей украинской государственности. И это вопрос всей мировой геополитики", - заявил П.Порошенко.
Он напомнил, что в России за этот вопрос обсуждался на Совете безопасности.
"Если это не так, то объясните мне, почему решение Вселенского патриарха позавчера обсуждалось на Совете безопасности РФ под председательством Путина?.. Не потому ли, что в жизни, как в той русской сказке: Кощей точно знает, где та игла, в каком яйце, в каком сундуке и под каким дубом", - резюмировал глава государства.
Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин 12 октября вечером созвал Совет безопасности РФ из-за процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви.