Порошенко назвав автокефалію для УПЦ питанням світової геополітики

“Дорогі українці, питання Томосу та автокефалії виходить далеко за межі церковного життя. Це є питання нашої української незалежності. Це питання нашої української національної безпеки. Це питання нашої української державності. І це питання всієї світової геополітики”, — заявив П.Порошенко.

Він нагадав, що в Росії через це питання обговорювалося на Раді безпеки.

"Якщо це не так, то поясність мені, чому рішення Вселенського патріарху позавчора обговорювалося на Раді безпеки РФ під головуванням Путіна?.. Чи не тому, що в житті, як в тій російській казці: Кощій точно знає, де та голка, в якому яйці, в якій скрині, і під яким дубом”, — резюмував Глава держави.

Як повідомляв УНН, президент Росії Володимир Путін 12 жовтня ввечері скликав Раду безпеки РФ через процес надання автокефалії Українській православній церкві.