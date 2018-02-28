Порошенко: в ближайшее время состоится реорганизация управления подразделениями ВС на востоке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В ближайшее время Президент Украины Петр Порошенко проведет реорганизацию управления подразделений Вооруженных сил на востоке страны. Об этом Порошенко сообщил на пресс-конференции, передает УНН.
"Очень важно принятие закона о восстановлении государственного суверенитета в оккупированной части Донбасса, этот закон вступил сейчас в силу в ближайшее время, согласно его требованиям я проведу реорганизации управления подразделений Вооруженных сил на востоке", - сообщил Порошенко.
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Напомним, Верховная Рада планирует разрешить освобождать от военной службы лиц, которые отсутствуют по месту несения военной службы более двух месяцев. Парламентарии 247 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект.