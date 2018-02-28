Порошенко: найближчим часом відбудеться реорганізація управління підрозділами ЗС на сході
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Найближчим часом Президент України Петро Порошенко проведе реорганізацію управління підрозділів Збройних сил на сході держави. Про це Порошенко повідомив на прес-конференції, передає УНН.
“Дуже важливо прийняття закону про відновлення державного суверенітету на окупованій частині Донбасу, цей закон набув зараз чинності, найближчим часом, згідно з його вимогами я проведу реорганізацію управління підрозділів Збройних сил на сході”, — повідомив Порошенко.
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Нагадаємо, Верховна Рада планує дозволити звільняти з військової служби осіб, які відсутні за місцем несення військової служби понад два місяці. Парламентарі 247 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект.