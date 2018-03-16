Порошенко поручил подготовить проект поправок к Конституции с закреплением стремлений в НАТО и ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Петр Порошенко дал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который на уровне основного закона закрепит украинское стремление в НАТО и ЕС. Об этом он во время представления нового командующего объединенных сил заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Я отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который на уровне основного закона закрепит наше стремление в НАТО и ЕС", - сообщил П.Порошенко.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.