Порошенко доручив підготувати проект поправок до Конституції із закріпленням прагнень до НАТО і ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент Петро Порошенко дав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який на рівні основного закону закріпить українське прагнення до НАТО і ЄС. Про це він під час представлення нового командувача об’єднаних сил заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Я віддав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який на рівні основного закону закріпить наше прагнення до НАТО і ЄС”, — повідомив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва.