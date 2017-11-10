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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 26678 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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14:12 • 46293 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 55820 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 59933 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 53079 просмотра

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Порошенко анонсировал "земельный" закон, который уничтожит поле для коррупции

Порошенко анонсировал "земельный" закон, который уничтожит поле для коррупции

Киев  •  УНН

 • 17401 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будут объединены законодательные инициативы и внесен законопроект, которым будет упрощена процедура регистрации земельных прав, а также передано право по распоряжению теми земельными участками, которые были в распоряжении центральной власти, объединенным территориальным общинам. Об этом он заявил в начале заседания Национального совета реформ, передает корреспондент УНН.

"Мы объединим все законодательные инициативы и будет внесен закон, который, с одной стороны, не просто упростит процедуру регистрации земельных прав, а сделает ее прозрачной, и, я надеюсь, уничтожит, ликвидирует само поле для коррупции", - сказал он.

"Кроме того, в качестве стимула для объединенных территориальных общин мы наконец сделаем этот решительный шаг и объединенным территориальным общинам передаем право по распоряжению теми земельными участками, которые до сих пор были в распоряжении центральной власти, государства", - добавил П.Порошенко.

По мнению Президента, это является продолжением политики децентрализации.

Напомним, Президент П.Порошенко ожидает принятия нового закона о дипслужбе в декабре.

 

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