Порошенко анонсировал "земельный" закон, который уничтожит поле для коррупции

"Мы объединим все законодательные инициативы и будет внесен закон, который, с одной стороны, не просто упростит процедуру регистрации земельных прав, а сделает ее прозрачной, и, я надеюсь, уничтожит, ликвидирует само поле для коррупции", - сказал он.

"Кроме того, в качестве стимула для объединенных территориальных общин мы наконец сделаем этот решительный шаг и объединенным территориальным общинам передаем право по распоряжению теми земельными участками, которые до сих пор были в распоряжении центральной власти, государства", - добавил П.Порошенко.

По мнению Президента, это является продолжением политики децентрализации.

Напомним, Президент П.Порошенко ожидает принятия нового закона о дипслужбе в декабре.