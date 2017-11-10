Порошенко анонсировал "земельный" закон, который уничтожит поле для коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будут объединены законодательные инициативы и внесен законопроект, которым будет упрощена процедура регистрации земельных прав, а также передано право по распоряжению теми земельными участками, которые были в распоряжении центральной власти, объединенным территориальным общинам. Об этом он заявил в начале заседания Национального совета реформ, передает корреспондент УНН.
"Мы объединим все законодательные инициативы и будет внесен закон, который, с одной стороны, не просто упростит процедуру регистрации земельных прав, а сделает ее прозрачной, и, я надеюсь, уничтожит, ликвидирует само поле для коррупции", - сказал он.
"Кроме того, в качестве стимула для объединенных территориальных общин мы наконец сделаем этот решительный шаг и объединенным территориальным общинам передаем право по распоряжению теми земельными участками, которые до сих пор были в распоряжении центральной власти, государства", - добавил П.Порошенко.
По мнению Президента, это является продолжением политики децентрализации.
Напомним, Президент П.Порошенко ожидает принятия нового закона о дипслужбе в декабре.