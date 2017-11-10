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Порошенко анонсував "земельний" закон, який знищить поле для корупції

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що буде об'єднано законодавчі ініціативи і внесено законопроект, яким буде спрощено процедуру реєстрації земельних прав, а також передано право щодо розпорядження тими земельними ділянками, які були у розпорядженні центральної влади, об'єднаним територіальним громадам. Про це він заявив на початку засідання Національної ради реформ, передає кореспондент УНН.

"Ми об'єднаємо всі законодавчі ініціативи і буде внесений закон, який, з одного боку, не просто спростить процедуру реєстрації земельних прав, а зробить її прозорою, і, я сподіваюсь, знищить, ліквідує саме поле для корупції", - сказав він.

"Крім того, як стимул для об'єднаних територіальних громад ми нарешті зробимо цей рішучий крок і об'єднаним територіальним громадам передаємо право щодо розпорядження тими земельними ділянками, які до цих пір були у розпорядженні центральної влади, держави", - додав П.Порошенко.

На думку Президента, це є продовженням політики децентралізації.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко очікує ухвалення нового закону про дипслужбу у грудні.

 

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