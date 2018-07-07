Порошенко 8 июля посетит Польшу

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 55247 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106488 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127862 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135168 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171031 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153996 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141601 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130495 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182675 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118348 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Порошенко 8 июля посетит Польшу

Порошенко 8 июля посетит Польшу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 8 июля с рабочим визитом посетит Республику Польша по приглашению украинской общины этой страны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщили в пресс-службе, программой визита предусмотрено посещение села Сагринь Люблинского воеводства, где Глава государства откроет Мемориал памяти украинцев, погибших от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

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"Президент Украины примет участие в богослужении по погибшим украинцам, а также встретится с представителями украинской общины Польши", - говорится в сообщении.

По информации АП, Петр Порошенко посетит Волынскую область для участия в мероприятиях памяти украинский - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.

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