Порошенко 8 июля посетит Польшу

Как сообщили в пресс-службе, программой визита предусмотрено посещение села Сагринь Люблинского воеводства, где Глава государства откроет Мемориал памяти украинцев, погибших от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

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"Президент Украины примет участие в богослужении по погибшим украинцам, а также встретится с представителями украинской общины Польши", - говорится в сообщении.

По информации АП, Петр Порошенко посетит Волынскую область для участия в мероприятиях памяти украинский - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.