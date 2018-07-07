Порошенко 8 липня відвідає Польщу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко 8 липня здійснить робочий візит до Республіки Польща на запрошення української громади цієї країни, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, програмою візиту передбачено відвідання села Сагринь Люблінського воєводства, де Глава держави відкриє Меморіал пам’яті українців, які загинули від рук польських “селянських батальйонів” та підрозділів Армії Крайової у 1944 році.
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"Президент України візьме участь у богослужінні за загиблими українцями, а також зустрінеться з представниками української громади Польщі", - йдеться у повідомленні.
За інформацією АП, Петро Порошенко відвідає також Волинську область з метою участі у заходах із вшанування пам’яті українців — жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.