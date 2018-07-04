Порошенко попросили уполномочить Маркарову на подписание соглашения MLI
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Кабинет министров попросил Президента Петра Порошенко уполномочить и.о. министра финансов Украины подписать соглашение о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения (MLI). Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
В частности, правительство одобрило проект распоряжения Президента Украины "О предоставлении полномочий О.Маркаровой на подписание многосторонней конвенции по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения".
Обратим внимание, Украина должна подписать и ратифицировать это соглашение до конца текущего года, иначе страна рискует оказаться в списке оффшоров ЕС и получить некоторые экономические санкции от европейцев.
Как сообщал УНН, 7 июня Кабинет министров Украины назначил и.о. министра финансов Оксану Маркарову.