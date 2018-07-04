Порошенко попросили уполномочить Маркарову на подписание соглашения MLI

В частности, правительство одобрило проект распоряжения Президента Украины "О предоставлении полномочий О.Маркаровой на подписание многосторонней конвенции по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения".

Обратим внимание, Украина должна подписать и ратифицировать это соглашение до конца текущего года, иначе страна рискует оказаться в списке оффшоров ЕС и получить некоторые экономические санкции от европейцев.

Как сообщал УНН, 7 июня Кабинет министров Украины назначил и.о. министра финансов Оксану Маркарову.