Порошенка попросили уповноважити Маркарову на підписання угоди MLI
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Кабінет міністрів попросив Президента Петра Порошенка уповноважити в.о. міністра фінансів України підписати угоду щодо внесення змін до конвенцій про уникнення подвійного оподаткування (MLI). Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Зокрема, уряд схвалив проект розпорядження Президента України "Про уповноваження О.Маркарової на підписання Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування".
Звернемо увагу, Україна має підписати та ратифікувати цю угоду до кінця поточного року, інакше країна ризикує опинитися у списку офшорів ЄС та зазнати певних економічних санкцій від європейців.
Як повідомляв УНН, 7 червня Кабінет міністрів України призначив в.о. міністра фінансів Оксану Маркарову.