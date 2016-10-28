Порывы ветра ожидаются почти по всей территории Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Завтра, 29 октября в Украине, кроме Закарпатской и Донецкой областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.
"29 октября в Украине, кроме Закарпатской и Донецкой областей, порывы ветра 15-20 м/с", - сказано в сообщении.
В ГосЧС Украины призвали граждан соблюдать элементарные правила безопасности, особенно во время пребывания на улице. Старайтесь не ходить под ветвистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.