Порывы ветра ожидаются почти по всей территории Украины

"29 октября в Украине, кроме Закарпатской и Донецкой областей, порывы ветра 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

В ГосЧС Украины призвали граждан соблюдать элементарные правила безопасности, особенно во время пребывания на улице. Старайтесь не ходить под ветвистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.