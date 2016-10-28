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15 марта, 19:03 • 116401 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170362 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140303 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132575 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114087 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106231 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101993 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136756 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132575 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127903 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Порывы ветра ожидаются почти по всей территории Украины

Порывы ветра ожидаются почти по всей территории Украины

Киев • УНН

 • 6509 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Завтра, 29 октября в Украине, кроме Закарпатской и Донецкой областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.

"29 октября в Украине, кроме Закарпатской и Донецкой областей, порывы ветра 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

В ГосЧС Украины призвали граждан соблюдать элементарные правила безопасности, особенно во время пребывания на улице. Старайтесь не ходить под ветвистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.

Украинские Национальные Новости

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