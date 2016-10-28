Пориви вітру очікуються майже по всій території України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Завтра, 29 жовтня в Україні, крім Закарпатської та Донецької областей, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
“29 жовтня в Україні, крім Закарпатської та Донецької областей, пориви вітру 15-20 м/с”, — сказано в повідомленні.
В ДСНС України закликали громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.