Порывы ветра могут достигать штормовых значений

Усилится ветер до штормовых значений.

Ночная температура воздуха составит + 2 + 7 °, на северо-востоке и востоке 0-4 °. В течение дня ожидается + 4 + 9 °, на юге до +10 + 12 °, в западных областях ожидается + 10 + 16 °.



В западной части будет господствовать облачная влажная погода. Температура воздуха ночью + 2 + 6 °, днем ​​+ 10 + 16 °.



В северных областях существенных осадков не ожидается, лишь на Черниговщине и Житомирщине возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью + 1 + 5 °, в Сумской области до -2 °, днем ​​+ 4 + 9 °.



В восточных областях дождей не предвидится. Температура воздуха ночью 0-4 °, днем ​​+ 4 + 9 °.



В центральной части осадки маловероятны. Температура воздуха ночью + 2 + 5 °, днем ​​+ 5 + 9 °.



В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью + 3 + 7 °, днем ​​+ 7 + 12 °.



Местами ожидаются туманы.

Ветер в Украине юго-восточный, 5-12 м / с., Местами порывы 15-20 м / с.