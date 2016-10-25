Пориви вітру можуть сягати штормових значень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Атмосферний фронт із заходу Європи зумовить у західних областях України невеликі дощі. На решті території суттєві опади малоймовірні, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
Посилиться вітер до штормових значень.
Нічна температура повітря становитиме +2+7°, на північному сході та сході 0-4 °. Протягом дня очікується +4+9 °, на півдні до +10+12°, у західних областях очікується +10+16°.
-
- У західній частині пануватиме хмарна волога погода. Температура повітря вночі +2+6°, вдень +10+16°.
-
- У північних областях істотних опадів не очікується, лише на Чернігівщині та Житомирщині можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі +1+5°, у Сумській області до −2°, вдень +4+9°.
-
- У східних областях дощів не передбачається. Температура повітря вночі 0-4°, вдень +4+9°.
-
- У центральній частині опади малоймовірні. Температура повітря вночі +2+5°, вдень +5+9°.
-
- У південній частині — без опадів. Температура повітря вночі +3+7°, вдень +7+12°.
-
Місцями очікуються тумани.
Вітер в Україні південно-східний, 5-12 м/с., місцями пориви 15-20 м/с.