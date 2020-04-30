Поражение от клуба Вернидуба не помешало "Динамо" Милевского выйти в финал Кубка Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Брестское "Динамо" двух бывших футболистов сборной Украины стал одним из финалистов Кубка Беларуси по футболу, передает УНН.
Матч полуфинала Кубка Беларуси завершился поражением "Динамо" от команды украинского специалиста Юрия Вернидуба солигорского "Шахтера".
В первом тайме Гордейчук и Савицкий помогли выйти вперед "Динамо" (2:0). Однако "Шахтер" был близок, чтобы осуществить сенсацию в такой ситуации, забив четыре мяча - 4:2.
Только за голами в гостях клуб из города Брест пробился в финал (4:4).
Артем Милевский провел на поле 54 минуты и был заменен. Другие украинцы Хачериди и Нойок не присутствовали в заявке на этот матч.
Стоит отметить, в другом противостоянии "БАТЭ" обыграл "Славию" из Мозыря (2:0, 0:1) и поспорит с "Динамо" за трофей.