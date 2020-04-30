Поразка від клубу Вернидуба не завадила "Динамо" Мілевського вийти у фінал Кубку Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Брестське "Динамо" двох колишніх футболістів збірної України стало одним із фіналістів Кубку Білорусі з футболу, передає УНН.
Матч-відповідь півфіналу Кубка Білорусі завершився поразкою "Динамо" від команди українського фахівця Юрія Вернидуба солігорського "Шахтаря".
У першому таймі Гордійчук та Савицький допомогли вийти вперед "Динамо" (2:0). Проте "Шахтар" був близьким, аби здійснити сенсацію в такій ситуації, забивши чотири м'ячі – 4:2.
Тільки за голами в гостях клуб із міста Брест пробився до фіналу (4:4).
Артем Мілевський провів на полі 54 хвилини та був замінений. Інші українці Хачеріді та Нойок не були присутніми в заявці на цей матч.
Варто зазначити, в іншому протистоянні "БАТЕ" обіграв "Славію" із Мозиря (2:0, 0:1) та посперечається із "Динамо" за трофей.