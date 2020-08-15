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Поражение на старте плей-офф: действующий обладатель Кубка Стэнли уступил "Ванкуверу"

Поражение на старте плей-офф: действующий обладатель Кубка Стэнли уступил "Ванкуверу"

Киев  •  УНН

 • 10839 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Эдмонтоне состоялся стартовый поединок первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с участием команд - "Сент-Луис Блюз" и "Ванкувер Кэнакс", передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

На пятой минуте первого периода Хорват открыл счет, реализовав большинство. Победители Кубка Стэнли-2019 "Блюз" имели преимущество, которое воплотилось в гол Давида Перрона в большинстве за 3:23 минуты до первого перерыва.

Во втором периоде игра выровнялась, а "Кэнакс" снова реализовали большинство. Это Петтерссон забил свой второй гол в плей-офф. Но лидерство "Ванкувера" длилось чуть больше минуты. На 10-й минуте после прохода счет сравнял Джейден Шварц (2:2).

"Кэнакс" эффективнее использовали шансы в третьем периоде. Победный гол забил Стечер. Через три с минуты Хорват похожим броском сделал счет 4:2. В концовке "Ванкувер" получил право на шестое по счету большинство и реализовал его Миллер - 5:2.

Добавим, второй матч серии пройдет 15 августа в Эдмонтоне, который является хаб-городом для команд Западной конференции.

Напомним, хоккеисты "Чикаго" завоевали путевку в плей-офф Кубка Стэнли.

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