Поражение на старте плей-офф: действующий обладатель Кубка Стэнли уступил "Ванкуверу"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Эдмонтоне состоялся стартовый поединок первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с участием команд - "Сент-Луис Блюз" и "Ванкувер Кэнакс", передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
На пятой минуте первого периода Хорват открыл счет, реализовав большинство. Победители Кубка Стэнли-2019 "Блюз" имели преимущество, которое воплотилось в гол Давида Перрона в большинстве за 3:23 минуты до первого перерыва.
Во втором периоде игра выровнялась, а "Кэнакс" снова реализовали большинство. Это Петтерссон забил свой второй гол в плей-офф. Но лидерство "Ванкувера" длилось чуть больше минуты. На 10-й минуте после прохода счет сравнял Джейден Шварц (2:2).
"Кэнакс" эффективнее использовали шансы в третьем периоде. Победный гол забил Стечер. Через три с минуты Хорват похожим броском сделал счет 4:2. В концовке "Ванкувер" получил право на шестое по счету большинство и реализовал его Миллер - 5:2.
Добавим, второй матч серии пройдет 15 августа в Эдмонтоне, который является хаб-городом для команд Западной конференции.
Напомним, хоккеисты "Чикаго" завоевали путевку в плей-офф Кубка Стэнли.