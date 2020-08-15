Поразка на старті плей-офф: чинний володар Кубка Стенлі поступився "Ванкуверу"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Едмонтоні відбувся стартовий поєдинок першого раунду плей-офф Кубка Стенлі за участі команд – "Сент-Луїс Блюз" та "Ванкувер Кенакс", передає УНН з посиланням на сайт НХЛ.
На п'ятій хвилині першого періоду Хорват відкрив рахунок, реалізувавши більшість. Переможці Кубка Стенлі-2019 "Блюз" мали перевагу, яка втілилася в гол Давида Перрона в більшості за 3:23 хвилини до першої перерви.
У другому періоді гра вирівнялася, а "Кенакс" знову реалізували більшість. Це Петтерссон забив свій другий гол у плей-офф. Але лідерство "Ванкувера" тривало трохи більше хвилини. На 10-й хвилині після проходу рахунок зрівняв Джейден Шварц (2:2).
"Кенакс" ефективніше використали шанси в третьому періоді. Переможний гол забив Стечер. Через три з хвилини Хорват схожим кидком зробив рахунок 4:2. У кінцівці "Ванкувер" отримав право на шосту за рахунком більшість і реалізував її Міллер – 5:2.
Додамо, другий матч серії пройде 15 серпня в Едмонтоні, який є хаб-містом для команд Західної конференції.
Нагадаємо, хокеїсти "Чикаго" завоювали путівку в плей-офф Кубка Стенлі.