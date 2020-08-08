Хокеїсти "Чикаго" завоювали путівку в плей-офф Кубку Стенлі

Голи Брендона Саада, Меттью Хаймора і Домініка Кубаліка принесли “Блекхокс” перемогу 3:2 і вивели в перший раунд розіграшу Кубка Стенлі після двох поспіль років без плей-офф. Рахунок у серії став 3:1.

“Знаходилися люди, які в нас не вірили, які говорили, що наше чемпіонське вікно вже закрите і попереду у нас кілька безрадісних років. Приємно, що ми знайшли, чим їм відповісти”, — сказав на прес-конференції після перемоги капітан" Чикаго “Джонатан Тейвз.

Варто відзначити, що кваліфікаційний раунд також подолали: “Арізона”, “Калгарі”, “Ванкувер”, “Айлендерс”, “Монреаль”, “Кароліна”.