Хоккеисты "Чикаго" завоевали путевку в плей-офф Кубка Стэнли
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В четвертом матче серии квалификационного раунда Западной конференции НХЛ "Чикаго" вновь заставил капитулировать "Эдмонтон" во главе с лучшими бомбардирами регулярного чемпионата Леоном Драйзайтлем и Коннором Макдэвида, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Голы Брэндона Саада, Мэттью Хаймор и Доминика Кубалика принесли “Блэкхокс” победу 3:2 и вывели в первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли после двух подряд лет без плей-офф. Счет в серии стал 3:1.
“Были люди, которые в нас не верили, которые говорили, что для нашего чемпионства окно уже закрыто и впереди у нас несколько безрадостных лет. Приятно, что мы нашли, чем им ответить”, — сказал на пресс-конференции после победы капитан “Чикаго” Джонатан Тэйвз.
Стоит отметить, что квалификационный раунд также преодолели: “Аризона”, “Калгари”, “Ванкувер”, “Айлендерс”, “Монреаль”, “Каролина”.