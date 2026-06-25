Поражение Центра космической связи "Владимир" и Оренбургского ГПЗ подтвердили в Генштабе ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Силы обороны Украины подтвердили результаты поражения российского Центра космической связи «Владимир» во Владимирской области и Оренбургского газоперерабатывающего завода. На обоих объектах зафиксированы значительные повреждения, а работа газоперерабатывающего предприятия остановлена. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В Генштабе отметили, что по результатам анализа подтверждена эффективность удара по Центру космической связи «Владимир», который Силы обороны нанесли в ночь на 22 июня вблизи города Гусь-Хрустальный Владимирской области рф.

По данным военных, критические повреждения получила главная 25-метровая параболическая антенна комплекса, а также антенна, расположенная на крыше Главного аппаратно-программного комплекса.

Кроме того, существенно повреждена центральная часть здания Главного аппаратно-программного комплекса, где размещались залы спутниковых модемов и мультиплексоров, центральный коммутационный узел и волоконно-оптические линии связи с другими космическими центрами.

Также, по информации Генштаба, критически повреждено здание Аппаратно-технического корпуса №1, в котором находились передающий и приемный комплексы, центральная коммутация кабельных трасс антенных постов, а также оборудование для охлаждения передатчиков и электроники главной антенны комплекса.

Кроме этого, подтверждены результаты удара по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу, который был нанесен 24 июня.

Подтверждены повреждения четырех установок переработки газа. Производственный процесс на предприятии приостановлен - сообщили в Генеральном штабе.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что операция Украины по Крыму четко просчитана и призвана не позволить России превратить оккупацию в бессрочную.

Ранее военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам у Чонгара и Армянска. Удары нанесли с помощью беспилотников FP-2 и «Бегемот». По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное у Армянска – были атакованы 11 июня.

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП «Джанкой», железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайла, вместо традиционного прицела - зеленое сердце, характерное для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.

В ночь на 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.