Поражение Центра космической связи "Владимир" и Оренбургского ГПЗ подтвердили в Генштабе ВСУ
Киев • УНН
Украинские военные подтвердили поражение Центра космической связи "Владимир" и Оренбургского газоперерабатывающего завода. На объектах зафиксированы значительные повреждения, работа газоперерабатывающего предприятия остановлена.
Силы обороны Украины подтвердили результаты поражения российского Центра космической связи «Владимир» во Владимирской области и Оренбургского газоперерабатывающего завода. На обоих объектах зафиксированы значительные повреждения, а работа газоперерабатывающего предприятия остановлена. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В Генштабе отметили, что по результатам анализа подтверждена эффективность удара по Центру космической связи «Владимир», который Силы обороны нанесли в ночь на 22 июня вблизи города Гусь-Хрустальный Владимирской области рф.
По данным военных, критические повреждения получила главная 25-метровая параболическая антенна комплекса, а также антенна, расположенная на крыше Главного аппаратно-программного комплекса.
Кроме того, существенно повреждена центральная часть здания Главного аппаратно-программного комплекса, где размещались залы спутниковых модемов и мультиплексоров, центральный коммутационный узел и волоконно-оптические линии связи с другими космическими центрами.
Также, по информации Генштаба, критически повреждено здание Аппаратно-технического корпуса №1, в котором находились передающий и приемный комплексы, центральная коммутация кабельных трасс антенных постов, а также оборудование для охлаждения передатчиков и электроники главной антенны комплекса.
Кроме этого, подтверждены результаты удара по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу, который был нанесен 24 июня.
Подтверждены повреждения четырех установок переработки газа. Производственный процесс на предприятии приостановлен
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что операция Украины по Крыму четко просчитана и призвана не позволить России превратить оккупацию в бессрочную.
Ранее военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам у Чонгара и Армянска. Удары нанесли с помощью беспилотников FP-2 и «Бегемот». По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.
Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное у Армянска – были атакованы 11 июня.
Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП «Джанкой», железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайла, вместо традиционного прицела - зеленое сердце, характерное для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.
В ночь на 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.