Поражение Центра космической связи "Владимир" и Оренбургского ГПЗ подтвердили в Генштабе ВСУ

$44.870.0150.880.22
ukenru
11:00 • 8942 просмотра
В Киеве состоялся первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS - фоторепортажPhoto
10:27 • 11539 просмотра
В Украине стартовала вступительная кампания в профессиональные колледжи - что нужно знать
Эксклюзив
10:06 • 11738 просмотра
Киев частично остался без света - угрожают ли Украине летние отключения из-за жары
09:52 • 12440 просмотра
Зеленский подтвердил поражение нефтебазы в краснодарском крае и двух НПЗ в уфе за 1500 кмVideo
09:03 • 13163 просмотра
ЕС объявил о первом транше в 3,2 млрд евро из 90-миллиардного кредита для Украины
25 июня, 00:35 • 26062 просмотра
В Венесуэле из-за мощного землетрясения могло погибнуть до 100 тысяч человекVideo
24 июня, 20:11 • 59166 просмотра
ЕС отложил выделение 5,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках первого транша кредита
24 июня, 19:51 • 74451 просмотра
В Госдепе США считают, что Украина на данный момент выигрывает войну
24 июня, 18:59 • 48823 просмотра
Зеленский поручил ВСУ бить на опережение по объектам, которые рф использует для масштабирования войны
Эксклюзив
24 июня, 18:39 • 73994 просмотра
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
5.2м/с
40%
748мм
Популярные новости
Израильские компании ведут переговоры о масштабном сносе зданий в секторе Газа25 июня, 02:39 • 13805 просмотра
Украинские морские дроны становятся новым фактором сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе – Bloomberg25 июня, 02:57 • 19366 просмотра
В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелась Полтавская нефтебазаVideo25 июня, 03:24 • 14069 просмотра
В Венесуэле после землетрясений ввели чрезвычайное положение, в Каракасе закрыли аэропорт и ищут людей под заваламиPhotoVideo25 июня, 03:49 • 24194 просмотра
В Гданьске стартует донорская конференция URC 2026 с фокусом на восстановление Украины06:48 • 8092 просмотра
публикации
Недели благоустройства исторических памятников стартовали в Киеве - фоторепортаж с места событийPhoto12:20 • 690 просмотра
В Киеве состоялся первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS - фоторепортажPhoto11:00 • 8962 просмотра
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
Эксклюзив
24 июня, 18:39 • 73999 просмотра
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы24 июня, 13:42 • 52254 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto24 июня, 12:24 • 56754 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Европа
Испания
Италия
Франция
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 31819 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 46065 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 87880 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 90220 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 106081 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
FIFA (серия видеоигр)
IPad Pro
Социальная сеть

Поражение Центра космической связи "Владимир" и Оренбургского ГПЗ подтвердили в Генштабе ВСУ

Киев • УНН

 • 1406 просмотра

Украинские военные подтвердили поражение Центра космической связи "Владимир" и Оренбургского газоперерабатывающего завода. На объектах зафиксированы значительные повреждения, работа газоперерабатывающего предприятия остановлена.

Поражение Центра космической связи "Владимир" и Оренбургского ГПЗ подтвердили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральный штаб ВСУ

Силы обороны Украины подтвердили результаты поражения российского Центра космической связи «Владимир» во Владимирской области и Оренбургского газоперерабатывающего завода. На обоих объектах зафиксированы значительные повреждения, а работа газоперерабатывающего предприятия остановлена. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В Генштабе отметили, что по результатам анализа подтверждена эффективность удара по Центру космической связи «Владимир», который Силы обороны нанесли в ночь на 22 июня вблизи города Гусь-Хрустальный Владимирской области рф.

По данным военных, критические повреждения получила главная 25-метровая параболическая антенна комплекса, а также антенна, расположенная на крыше Главного аппаратно-программного комплекса.

Кроме того, существенно повреждена центральная часть здания Главного аппаратно-программного комплекса, где размещались залы спутниковых модемов и мультиплексоров, центральный коммутационный узел и волоконно-оптические линии связи с другими космическими центрами.

Также, по информации Генштаба, критически повреждено здание Аппаратно-технического корпуса №1, в котором находились передающий и приемный комплексы, центральная коммутация кабельных трасс антенных постов, а также оборудование для охлаждения передатчиков и электроники главной антенны комплекса.

Кроме этого, подтверждены результаты удара по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу, который был нанесен 24 июня.

Подтверждены повреждения четырех установок переработки газа. Производственный процесс на предприятии приостановлен

- сообщили в Генеральном штабе.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что операция Украины по Крыму четко просчитана и призвана не позволить России превратить оккупацию в бессрочную.

Ранее военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам у Чонгара и Армянска. Удары нанесли с помощью беспилотников FP-2 и «Бегемот». По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное у Армянска – были атакованы 11 июня.

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП «Джанкой», железнодорожный мост и понтонная переправа. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайла, вместо традиционного прицела - зеленое сердце, характерное для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.

В ночь на 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеНовости Мира