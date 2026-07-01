Поражена и уничтожена часть антенн - Генштаб раскрыл результаты атаки на Центр космической связи вооруженных сил рф

В Генеральном штабе раскрыли результаты удара по Центру космической связи вооруженных сил РФ - поразили основное техническое здание, большие антенны и башню с параболическими антеннами (часть из которых уничтожена), передает УНН.

Детали

Как сообщили в Генштабе, в процессе дополнительного анализа данных подтверждено поражение 26 июня 2026 года Центра космической связи (ЦКС) вооруженных сил Российской Федерации в районе населенного пункта Белоомут Московской области.

Силы обороны второй раз за месяц поразили центр космической связи в дубне под москвой - Зеленский

В сообщении указано, что это наиболее модернизированный и мощный узел связи вооруженных сил государства-агрессора в центральном регионе РФ.

Силы обороны Украины поразили основное техническое здание, большие антенны и башню с параболическими антеннами (часть из которых уничтожена) - резюмировали в Генштабе.

Поражение центра космической связи под Москвой: подтверждено попадание в ключевой элемент