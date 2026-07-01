Поражена и уничтожена часть антенн - Генштаб раскрыл результаты атаки на Центр космической связи вооруженных сил рф
Киев • УНН
Силы обороны Украины 26 июня поразили Центр космической связи ВС рф под москвой. Повреждено основное здание, антенны и башня, часть оборудования уничтожена.
В Генеральном штабе раскрыли результаты удара по Центру космической связи вооруженных сил РФ - поразили основное техническое здание, большие антенны и башню с параболическими антеннами (часть из которых уничтожена), передает УНН.
Детали
Как сообщили в Генштабе, в процессе дополнительного анализа данных подтверждено поражение 26 июня 2026 года Центра космической связи (ЦКС) вооруженных сил Российской Федерации в районе населенного пункта Белоомут Московской области.
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В сообщении указано, что это наиболее модернизированный и мощный узел связи вооруженных сил государства-агрессора в центральном регионе РФ.
Силы обороны Украины поразили основное техническое здание, большие антенны и башню с параболическими антеннами (часть из которых уничтожена)
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