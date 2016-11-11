Раненый во время нападения губернатор умер в Турции

Губернатор Деррика Мухаммед Фатих Сафитюрк, который был назначен на эту должность в сентябре, и четверо других были ранены 10 ноября, когда боевики напали на его офис с самодельной взрывчаткой.

Он умер от полученных травм в 7:46 утра в отделении интенсивной терапии.

Напомним, 10 ноября взрыв произошел возле здания администрации в турецком городе Дерик.