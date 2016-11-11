Раненый во время нападения губернатор умер в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Губернатор Деррика Мухаммед Фатих Сафитюрк, который был ранен во время нападения "Рабочей партии Курдистана" в районе Дерик в юго-восточной турецкой провинции Мардин, умер в больнице утром 11 ноября. Об этом сообщил губернатор Газиантепа Али Ерликая, передает УНН со ссылкой на Hurriyet.
Губернатор Деррика Мухаммед Фатих Сафитюрк, который был назначен на эту должность в сентябре, и четверо других были ранены 10 ноября, когда боевики напали на его офис с самодельной взрывчаткой.
Он умер от полученных травм в 7:46 утра в отделении интенсивной терапии.
Напомним, 10 ноября взрыв произошел возле здания администрации в турецком городе Дерик.