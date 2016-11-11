Поранений під час нападу губернатор помер у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Губернатор Деріка Мухаммед Фатіх Сафітюрк, який був поранений під час нападу "Робітничої партії Курдистану" нападу в районі Дерік у південно-східній турецькій провінції Мардін, помер у лікарні зранку 11 листопада. Про це повідомив губернатор Газіантепу Алі Єрлікая, передає УНН з посиланням на Hurriyet.
Губернатор Деріка Мухаммед Фатіх Сафітюрк, який був призначений на цю посаду у вересні, і четверо інших були поранені 10 листопада, коли бойовики напали на його офіс з саморобною вибухівкою.
Він помер від отриманих травм о 7:46 ранку у відділенні інтенсивної терапії.
Нагадаємо, 10 листопада вибух стався біля будівлі адміністрації у турецькому місті Дерік.