Раненным пленным морякам не разрешили выехать из РФ на лечение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Следствие ФСБ РФ отказало в удовлетворении ходатайства защиты раненых военнопленных моряков Василия Сороки, Андрея Артеменко и Андрея Эйдера об их выдаче в Украину или же в нейтральную страну для обследования и лечения. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в Facebook, передает УНН.
"Следствие ФСБ отказало в удовлетворении ходатайства защиты раненных военнопленных Сороки, Артеменко и Эйдера о их выдаче в Украину или же в нейтральную страну для обследования и лечения, или в гражданские медицинские учреждения, оснащенные соответствующим оборудованием, в которых возможно оказание надлежащей и соответствующей стандартам оказания медицинской помощи. С одной стороны", - написал защитник.
Он отметил, что с другой стороны требование стороны защиты не было оставлено без внимания, и со слов следователей "в настоящее время решается вопрос об обследовании раненных в гражданских медицинских учреждениях города Москвы".
По словам адвоката, в то же время следствие "всячески избегает и возвращает резолюцию ПАСЕ 2259 (2019) по пленным морякам под всеми надуманными предлогами".
Как сообщал УНН, что по словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, состояние раненых украинских моряков удовлетворительное, но подтверждений этому она не предоставила.
Ранее украинский Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что состояние здоровья шести пленных украинских моряков ухудшается.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.