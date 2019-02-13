Пораненим полоненим морякам не дозволили виїхати з РФ на лікування

"Слідство ФСБ відмовило в задоволенні клопотання захисту поранених військовополонених Сороки, Артеменка і Ейдера про їх видачу в Україну або ж в нейтральну країну для обстеження і лікування, або в цивільні медичні установи, оснащені відповідним обладнанням, в яких можливе надання належної і відповідає стандартам надання медичної допомоги. З одного боку", - написав захисник.

Він зазначив, що з іншого боку вимога боку захисту не була залишена без уваги, і зі слів слідчих "наразі вирішується питання про обстеження поранених в цивільних медичних закладах міста Москви".

За словами адвоката, в той же час слідство "всіляко уникає і повертає резолюцію ПАРЄ 2259 (2019) по полоненим морякам під усіма надуманими приводами".

Як повідомляв УНН, що за словами російського омбудсмена Тетяни Москалькової, стан поранених українських моряків задовільний, але підтверджень цьому вона не дала.

Раніше український Омбудсмен Людмила Денисова заявила, що стан здоров'я шести полонених українських моряків погіршується.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.