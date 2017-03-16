Советы экспертов: как отличить оригинальный алкоголь от подделки

Суррогат, убеждают врачи, очень опасны для здоровья человека. В случаях применения его в больших дозах - возможны серьезные последствия, такие как потеря зрения, даже летальный исход.

Наиболее популярными токсичными примесями, которые используют для приготовления суррогатного алкоголя сегодня метанол и этиленгликоль. И, собственно, их употребление, как говорят врачи, может быть смертельным.

"Для изготовления суррогатного алкоголя берутся, в принципе, те рецептуры, которые соответствуют по содержанию всем компонентам, которые должны присутствовать в алкогольных напитках того или иного вида. Но используют преимущественно спирты технические, спирты, которые используются в косметологической промышленности или в других видах не пищевой промышленности. Поэтому они имеют примеси. Спектр этих примесей очень широк. Наиболее популярными токсичными примесями, которые мы встречаем, это метанол и этиленгликоль", - рассказывает врач, главный внештатный токсиколог управления здравоохранения Киевской области Наталия Курдиль.

По ее словам, токсическое действие метанола является, в частности, причиной болезней органов зрения и почек, тогда как этиленгликоль действует на организм человека системно: поражает нервную систему, почки и печень.

По сообщению Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, только в прошлом году в Украине официально было зарегистрировано 96 случаев отравлений некачественным алкоголем, из которых 49 случаев - закончились смертями. Эксперты говорят, что реальные цифры пострадавших могут быть гораздо выше.

Можно ли уберечься от суррогата и не стать жертвами "черных" производителей алкоголя, УНН поинтересовался у специалистов.

В Госпродпотребслужбе, например, говорят, чтобы не стать жертвой алкогольных суррогатов, надо пить только качественные спиртные напитки - в умеренном количестве и не в одиночку, чтобы в случае передозировки спиртного было кому оказать первую помощь и вызвать "скорую". Также,Госпродпотребслужба призывает граждан при каких обстоятельствах не покупать и не употреблять алкоголь неизвестного происхождения.

Эксперты рынка отмечают, что не стоит покупать алкоголь на неизвестных сайтах в Интернете, а тем более "с рук" в социальных сетях.

Если и есть необходимость заказать водку не выходя из дома, то можно это делать только на официальных порталах производителей водочной продукции или на порталах известных торговых сетей.

По словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, для того, чтобы защитить себя от покупки поддельной алкогольной продукции, потребителям необходимо обращать внимание на такие ключевые аспекты, как марка акцизного налога, колпачок, этикетка и бутылка, в которую разлито алкоголь.

"Одним из элементов защиты является изображение Государственного Герба Украины, который находится в центральной части акцизной марки. Основная его особенность - это рельефность, которую можно почувствовать на ощупь.

Акцизная марка на легальном алкоголе всегда клеится в одном и том же месте, таким образом, чтобы при открытии бутылки она обязательно разрывалась. Также, для различных видов алкогольных напитков акцизные марки имеют свой цвет. Акцизная марка для отечественной ликероводочной продукции является зеленой, для импортной - она ​​имеет фиолетовый цвет", - рассказал он.

Специалист также посоветовал обращать особое внимание и на внешний вид бутылки того или иного алкогольного изделия.

"Этикетка не может быть приклеена криво, под ней не должно быть складок или воздушных "пузырей". Краска на этикетке не должна оставаться на руках, надписи должны быть четкими, не смазанными. Также на легальной водке никогда не будет следов клея, например, по всей бутылке. Потому заводские условия оформления плашек делают это невозможным", - добавил он.

А.Безуглий отметил, что каждый уважающий себя производитель старается обезопасить свою продукцию от подделки не только акцизной маркой, но и "авторскими разработками".

"Бренд "Мэдофф", например, использует в своих бутылках колпачки, которые невозможно использовать повторно, также после открытия бутылки вокруг "горлышка" появляется красное кольцо, а внутрь выпадает "язычок" с фирменным гербом. Мы также наносим свои этикетки с двух частей, что затрудняет подделку, а главное, дает возможность нашим потребителям самостоятельно отличить качественный товар от возможного фальсификата. Увы, но фальсификата сегодня так много, что действительно нужно знать, как себя от него предохранить", - рассказал эксперт.

Добавим, в этом случае все же, если отравление некачественным спиртным напитком произошло, и ощутимы первые симптомы тошноты, врачи советуют обязательно обращаться к врачу. Ведь, как говорит Наталья Курдиль, оказать квалифицированную помощь на дому в таком случае - фактически невозможно.

В первую очередь, по словам медика, надо пытаться почистить желудок, но однозначно - только своевременное обращение в больницу может спасти жизнь и нивелировать негативные последствия алкогольного отравления.