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Поради експертів: як відрізнити оригінальний алкоголь від підробки

Київ • УНН

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Експерти ринку б’ють на сполох – сурогат та контрабанда неякісного алкоголю заполонили вітчизняний ринок. Про небезпідставність таких заяв свідчать і офіційні повідомлення правоохоронців, які мало не щодня звітують про викриття підпільних цехів з виробництва горілки чи елітних коньяків.

Сурогат, переконують лікарі, дуже небезпечний для здоров’я людини. У випадках вживання його у великих дозах — можливі серйозні наслідки, такі як втрата зору, чи навіть летальний кінець.

Найбільш популярними токсичними домішками, які використовують для приготування сурогатного алкоголю сьогодні є метанол та етиленгліколь. І, власне, їх вживання, як кажуть лікарі, може бути смертельним.

“Для виготовлення сурогатного алкоголю беруться, в принципі, ті рецептури, які відповідають за вмістом всім компонентам, що мають бути присутні в алкогольних напоях того чи іншого виду. Але використовують переважно спирти технічні, спирти, які використовуються у косметологічній промисловості або в інших видах не харчової промисловості. Тому вони мають домішки. Спектр цих домішок дуже широкий. Найбільш популярними токсичними домішками, які ми зустрічаємо, є метанол та етиленгліколь”, — розповідає лікар, головний позаштатний токсиколог управління охорони здоров’я Київської області Наталія Курділь.

За її словами, токсична дія метанолу є, зокрема, причиною хвороб органів зору та нирок, тоді як етиленгліколь діє на організм людини системно: вражає нервову систему, нирки та печінку.

За повідомленням Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, лише торік в Україні офіційно було зареєстровано 96 випадків отруєнь неякісним алкоголем, із яких 49 випадків — закінчилися смертями. Експерти ж кажуть, що реальні цифри постраждалих можуть бути набагато вищими.

Чи можна вберегтися від сурогату та не стати жертвами “чорних” виробників алкоголю, УНН поцікавився у фахівців.

У Держпродспоживслужбі, наприклад, кажуть, щоб не стати жертвою алкогольних сурогатів, треба пити тільки якісні спиртні напої — в помірній кількості і не поодинці, щоб у разі передозування спиртного було кому надати першу допомогу і викликати “швидку”. Також, Держпродспоживслужба закликає громадян за жодних обставин не купувати і не вживати алкоголю невідомого походження.

Експерти ринку наголошують на тому, що не варто купувати алкоголь на невідомих сайтах в Інтернеті, а тим паче “з рук” у соціальних мережах.

Якщо і є потреба замовити горілку не виходячи з дому, то можна це робити лише на офіційних порталах виробників горілчаної продукції або ж на порталах відомих торгових мереж.

За словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, для того, щоб захистити себе від купівлі підробленої алкогольної продукції, споживачам необхідно звертати увагу на такі ключові аспекти, як марка акцизного податку, ковпачок, етикетка та пляшка, в яку розлито алкоголь.

“Одним із елементів захисту є зображення Державного Герба України, який знаходиться в центральній частині акцизної марки. Основна його особливість — це рельєфність, яку можна відчути на дотик.

Акцизна марка на легальному алкоголі завжди клеїться в одному й тому самому місці, таким чином, щоб при відкритті пляшки вона обов’язково розривалася. Також, для різних видів горілчаних напоїв акцизні марки мають свій колір. Акцизна марка для вітчизняної лікеро-горілчаної продукції є зеленою, для імпортної — вона має фіолетовий колір”, — розповів він.

Фахівець також порадив звертати окрему увагу і на зовнішній вигляд пляшки того чи іншого алкогольного виробу.

“Етикетка не може бути приклеєна криво, під нею не повинно бути складок чи повітряних „бульбашок“. Фарба на етикетці не повинна лишатися на руках, написи повинні бути чіткими, не змазаними. Також на легальній горілці ніколи не буде слідів клею, наприклад, по всій пляшці. Бо заводські умови оформлення плашок це унеможливлюють”, — додав він.

О.Безуглий зазначив, що кожен поважаючій себе виробник намагається убезпечити свою продукцію від підробки не лише акцизною маркою, але й “авторськими розробками”.

“Бренд „Медофф“, наприклад, використовує у своїх пляшках ковпачки, які не можливо використати повторно, також після відкриття пляшки навколо „горлечка“ з’являється червоне кільце, а всередину випадає „язичок“ з фірмовим гербом. Ми також наносимо свої етикетки із двох частин, що ускладнює підробку, а головне, дає можливість нашим споживачам самостійно відрізнити якісний товар від можливого фальсифікату. На жаль, але фальсифікату сьогодні настільки багато, що дійсно треба знати, як себе від нього убезпечуватися”, — розповів експерт.

Додамо, у разі все ж, якщо отруєння неякісним алкогольним напоєм відбулося, і відчутні перші симптоми нудоти, лікарі радять неодмінно звертатися до лікаря. Адже, як каже Наталія Курділь, надати кваліфіковану допомогу вдома у такому випадку — фактично не можливо.

У першу чергу, за словами медика, треба намагатися почистити шлунок, але однозначно — тільки вчасне звернення до лікарні може врятувати життя і нівелювати негативні наслідки алкогольного отруєння.

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