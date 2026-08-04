Попал в сильное течение: украинские пограничники спасли венгерского подростка на Тисе
Киев • УНН
Украинские пограничники спасли 17-летнего гражданина Венгрии, которого сильное течение Тисы занесло на украинский берег. Другой 20-летний юноша, к сожалению, утонул, его тело нашли венгерские коллеги.
Украинские пограничники спасли венгерского подростка на Тисе, которого которого отнесло к украинскому берегу сильное течение, сообщили в Госпогранслужбе во вторник, пишет УНН.
Пограничники Мукачевского отряда спасли 17-летнего гражданина Венгрии, которого сильное течение Тисы занесло на украинский берег
О двух юношах, которых несла вода, сообщили венгерские коллеги – на поиски сразу вышел катер пограничников. Парню оказали помощь и вернули его на родину.
"Сейчас стало известно, что со своей стороны венгерские пограничники обнаружили тело 20-летнего гражданина Венгрии. К сожалению, спасти его не удалось", - говорится в сообщении.
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