Попаданий во время крайней тревоги в пределах Харьковщины не зафиксировано - ОВА

На Харьковщине во время крайней воздушной тревоги не зафиксировано попаданий в пределах населенных пунктов области, информация о пострадавших не поступала, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Попаданий оккупантов во время крайней тревоги в пределах населенных пунктов Харьковщины не зафиксировали. Информация о пострадавших не поступала. Осмотр профильными службами продолжается - написал Синегубов в Telegram.

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Крайняя воздушная тревога в Харьковской области продолжалась с 14:19 до 15:11.

Ранее Олег Синегубов сообщал, что Харьков снова атаковали российские войска. Тогда же мэр Харькова Игорь Терехов писал, что "В городе слышно было "прилет".