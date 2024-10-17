Пообщался и отметил государственными наградами: Зеленский в Брюсселе посетил раненых украинских воинов

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе посетил украинских воинов, которые лечатся в одном из военных госпиталей, передает УНН.

"Посетил украинских воинов, которые лечатся в одном из военных госпиталей. Они получили ранения, защищая Украину в Донецкой области. Пообщался с ребятами и отметил государственными наградами. Спасибо за защиту Украины! Гордимся нашими героями", - сообщил Зеленский.

Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе