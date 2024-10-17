Пообщался и отметил государственными наградами: Зеленский в Брюсселе посетил раненых украинских воинов

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Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
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Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

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На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
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На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

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Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован
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Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны
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Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны

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Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп
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Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский
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Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский

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Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт
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Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт

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Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
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Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

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Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF
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Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пообщался и отметил государственными наградами: Зеленский в Брюсселе посетил раненых украинских воинов

Пообщался и отметил государственными наградами: Зеленский в Брюсселе посетил раненых украинских воинов

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 17:49  •  6860 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских военных, которые лечатся в военном госпитале в Брюсселе. Он пообщался с ранеными защитниками Донетчины и вручил им государственные награды.

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе посетил украинских воинов, которые лечатся в одном из военных госпиталей, передает УНН.

"Посетил украинских воинов, которые лечатся в одном из военных госпиталей. Они получили ранения, защищая Украину в Донецкой области. Пообщался с ребятами и отметил государственными наградами. Спасибо за защиту Украины! Гордимся нашими героями", - сообщил Зеленский.

Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе17 октября 2024, 16:16 • 11955 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
natoNATO
bryusselБрюссель
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина