Пообщался и отметил государственными наградами: Зеленский в Брюсселе посетил раненых украинских воинов
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских военных, которые лечатся в военном госпитале в Брюсселе. Он пообщался с ранеными защитниками Донетчины и вручил им государственные награды.
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе посетил украинских воинов, которые лечатся в одном из военных госпиталей, передает УНН.
"Посетил украинских воинов, которые лечатся в одном из военных госпиталей. Они получили ранения, защищая Украину в Донецкой области. Пообщался с ребятами и отметил государственными наградами. Спасибо за защиту Украины! Гордимся нашими героями", - сообщил Зеленский.
Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе17 октября 2024, 16:16 • 11955 просмотров