Поспілкувався та відзначив державними нагородами: Зеленський у Брюсселі відвідав поранених українських воїнів
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відвідав українських військових, які лікуються у військовому госпіталі в Брюсселі. Він поспілкувався з пораненими захисниками Донеччини та вручив їм державні нагороди.
Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі відвідав українських воїнів, які лікуються в одному з військових госпіталів, передає УНН.
"Відвідав українських воїнів, які лікуються в одному з військових госпіталів. Вони отримали поранення, захищаючи Україну на Донеччині. Поспілкувався з хлопцями та відзначив державними нагородами. Дякую за захист України! Пишаємося нашими героями", - повідомив Зеленський.
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