Зеленський прибув до штаб-квартири НАТО в Брюсселі
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Він зустрінеться з Генсеком Альянсу та візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО для обговорення ситуації та потреб України.
Президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, передає УНН із посиланням на FREEДОМ.
У штаб-квартирі Зеленський зустрінеться із Генсеком Альянсу Марком Рютте.
Також Президент України візьме участь у засіданні Ради Україна – НАТО, де обговорять ситуацію на полі бою та нагальні потреби України.
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