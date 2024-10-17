Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Он встретится с Генсеком Альянса и примет участие в заседании Совета Украина-НАТО для обсуждения ситуации и потребностей Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на FREEДОМ.
В штаб-квартире Зеленский встретится с Генсеком Альянса Марком Рютте.
Также Президент Украины примет участие в заседании Совета Украина - НАТО, где обсудят ситуацию на поле боя и насущные потребности Украины.
Будет большой ошибкой: Зеленский о, том, то, если партнеры не поддержат План победы17 октября 2024, 11:16 • 9040 просмотров