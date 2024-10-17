Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на FREEДОМ.

В штаб-квартире Зеленский встретится с Генсеком Альянса Марком Рютте.

Также Президент Украины примет участие в заседании Совета Украина - НАТО, где обсудят ситуацию на поле боя и насущные потребности Украины.

Будет большой ошибкой: Зеленский о, том, то, если партнеры не поддержат План победы