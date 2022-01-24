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"Понятию "сфер влияния" нет места в 21-м веке": ЕС утвердил заявление о европейской безопасности с упоминанием об Украине и действиях РФ

Киев • УНН

 • 25513 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов блока утвердил заявление о ситуации с европейской безопасностью с упоминанием об Украине, осуждением продолжения агрессивных действий и угроз России против Украины, а также призывом к России к деэскалации. Коммюнике под названием "Ситуация с европейской безопасностью: понятию "сфер влияния" нет места в 21-м веке" по итогам заседания обнародовано в понедельник, пишет УНН.

Цитата:

"Совет ЕС утвердил выводы относительно ситуации с европейской безопасностью, утверждая, что европейская безопасность является неделимой и любой вызов европейскому порядку безопасности влияет на безопасность ЕС и его государств-членов", - говорится в коммюнике.

В своих выводах, как указано, Совет ЕС "осуждает продолжение агрессивных действий и угроз России против Украины, а также призывает Россию к деэскалации, соблюдению норм международного права и конструктивному диалогу через установленные международные механизмы".

Детали

Как заявили главы государств и правительств ЕС на заседании Европейского совета в декабре 2021 года, любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия и серьезную цену, напомнили в Совете ЕС.

"ЕС подтверждает непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и других партнеров из Восточного соседства в пределах их международно признанных границ и призывает Россию возобновить конструктивное участие в существующих международных структурах для устойчивого и мирного решения конфликтов", - отмечается в заявлении Совета ЕС.

Совет Евросоюза подтвердил "единый подход ЕС и тесное сотрудничество и координацию с США, НАТО, Украиной и другими странами-партнерами". "В нем подтверждается важность дальнейшего усиления устойчивости и возможностей реагирования ЕС и его близких партнеров, в том числе по противодействию кибератакам и гибридным атакам, манипулированию иностранном информацией и вмешательствам, включая дезинформацию", - сказано в коммюнике.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказ от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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