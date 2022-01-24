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"Поняттю "сфер впливу" немає місця у 21-у столітті": ЄС затвердив заяву про європейську безпеку зі згадкою про Україну та дії РФ

"Поняттю "сфер впливу" немає місця у 21-у столітті": ЄС затвердив заяву про європейську безпеку зі згадкою про Україну та дії РФ

Київ • УНН

 • 25515 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів блоку затвердила заяву про ситуацію з європейською безпекою зі згадкою про Україну, засудженням продовження агресивних дій і загроз Росії проти України, а також закликом Росії до деескалації. Комюніке під назвою "Ситуація з європейською безпекою: поняттю "сфер впливу" немає місця в 21-у столітті" за підсумками засідання оприлюднено у понеділок, пише УНН.

Цитата:

"Рада ЄС затвердила висновки щодо ситуації з європейською безпекою, стверджуючи, що європейська безпека є неподільною і що будь-який виклик європейському порядку безпеки впливає на безпеку ЄС та його держав-членів", - йдеться у комюніке.

У своїх висновках, як вказано, Рада ЄС "засуджує продовження агресивних дій і загроз Росії проти України, а також закликає Росію до деескалації, дотримання норм міжнародного права і конструктивного діалогу через встановлені міжнародні механізми".

Деталі

Як заявили очільники держав і урядів ЄС на засіданні Європейської ради в грудні 2021 року, будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме серйозні наслідки та серйозні витрати, нагадали у Раді ЄС.

"ЄС підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та інших партнерів зі Східного сусідства в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів, і закликає Росію відновити конструктивну участь у існуючих міжнародних структурах для сталого та мирного вирішення конфліктів", - зазначається у заяві Ради ЄС.

Рада Євросоюзу підтвердила "єдиний підхід ЄС і тісне співробітництво та координацію з США, НАТО, Україною та іншими країнами-партнерами". "У ньому підтверджується важливість подальшого посилення стійкості та можливостей реагування ЄС та його близьких партнерів, у тому числі щодо протидії кібератакам та гібридним атакам, маніпулювання іноземною інформацією та втручань, включаючи дезінформацію", - сказано у комюніке.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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