Пономарев подтвердил факт подкупа Януковича со стороны РФ

“Я подтверждаю, что это был подкуп (получение Януковичем миллиарда — ред.). Мне говорили знакомые, работающие в органах правительства РФ, конкретно у Игоря Шувалова, что им была поставлена задача финансово заинтересовать представителей семьи Януковича. У РФ была точка зрения, что Украиной управляет некий конгломерат людей, которые могут быть связаны семейными связями, а не политически. Поэтому необходимо было создать условия, чтобы члены этой семьи могли извлечь прибыль. От продажи облигаций получают прибыль не страна, а те, кто их покупает для себя. Суть сделки заключалась в том, чтобы не впрямую передавать деньги в госбюджет Украины или РФ, а дать возможность конкретным физлицам, в данном случае сыну Януковича Александру обогатится на фондовом рынке”, — заявил И.Пономарев.

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Он добавил, что это было сделано в целях склонить В.Януковича к отказу от Ассоциации с ЕС.

Как сообщал УНН, 14 февраля суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Виктора Януковича.