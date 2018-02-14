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Пономарьов підтвердив факт підкупу Януковича з боку РФ

Пономарьов підтвердив факт підкупу Януковича з боку РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов підтвердив факт підкупу колишнього Президента України Віктора Януковича з боку РФ. Про це під час допиту на судовому засіданні щодо держзради В.Януковича заявив екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, передає кореспондент УНН.

"Я підтверджую, що це був підкуп (отримання Януковичем мільярда - ред.). Мені говорили знайомі, які працюють в органах уряду РФ, конкретно в Ігоря Шувалова, що їм була поставлена ​​задача фінансово зацікавити представників родини Януковича. У РФ була точка зору, що Україною управляє якийсь конгломерат людей, які можуть бути пов'язані родинними зв'язками, а не політично. Тому необхідно було створити умови, щоб члени цієї родини могли отримати прибуток. Від продажу облігацій отримують прибуток не країна, а ті, хто їх купує для себе. Суть угоди полягала в тому, щоб не прямо передавати гроші до держбюджету України або РФ, а дати можливість конкретним фізичним особам, в даному випадку синові Януковича Олександру збагатитися на фондовому ринку", - заявив І.Пономарьов.

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Він додав, що це було зроблено з метою схилити В.Януковича до відмови від Асоціації з ЄС.

Як повідомляв УНН, 14 лютого суд продовжив розгляд справи про держзраду Віктора Януковича.

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