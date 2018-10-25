Более тысячи украинских школ работают на печном отоплении
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Украине 1 тыс. 98 общеобразовательных учебных заведений работает зимой на печном отоплении. Об этом заявили в Госпродпотребслужбе, отчитываясь о проведенных контролерами проверках, передает УНН.
Кроме того, на печном отоплении работают 600 детских садов, что составляет 5% от общего количества.
Также контроллеры констатировали необходимость усиления надзора за температурным режимом в украинских школах и садиках в осенне-зимний период.
Напомним, кроме отопления, сотни школ в Украине не имеют собственной канализации, воды и даже пищеблоков.
Кроме того, полного капитального ремонта требуют около 600 садов (а это 5% от общего количества) и более 1150 школ (7%).
"Это означает, что указанные учебные заведения работают в полуаварийном состоянии, и несмотря на это, их ежедневно посещают сотни детей", - написал по этому поводу нардеп Сергей Тригубенко.
В связи с этим политик призвал всех потенциальных участников следующих парламентских выборов "начинать свою предвыборную агитацию на реальных примерах поддержки учебных заведений в своих регионах".